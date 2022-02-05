بأقل التكاليف.. احصلي على أسهل طريقة لتحضير النجرسكو

في كثير من الأحيان تحتاج السيدات إلى الحصول على وصفات سهلة وسريعة، والأهم أنها تكون قليلة التكاليف إذا ما تمت مقارنتها بإعدادها بطرق أخرى، ونحن اليوم بصدد تحضير وجبة النجرسكو، أو المكرونة الباشميل بالفراخ بدل اللحم، وهي تعطي نتائج جيدة، وطعم أفضل أيضًا.

نحتاج لتحضير النجرسكو:

400 جرام من الفراخ

كيلو ونصف من اللبن

3 ملاعق من الدقيق

كيلو من المكرونة

3 ملاعق سمن

ملح

فلفل

بابريكا

بهارات فراخ

توم بودر

2 بصلة متوسطة

فلفل أخضر

فلفل ألوان

مشروم

الطريقة:

أولًا: نقوم بتحضير الفراخ وذلك بعد غسلها جيدًا بالماء والملح والخل والدقيق، مع مراعاة أن يتم تقطيع الفراخ بشكل سميك نسبيًا عن تقطيع البانية، كما يمكن أن نستخدم فيها بواقي الفراخ القديمة ونستخدم فيها نفس الطريقة، بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا.

في وعاء على النار نقوم بإضافة مادة دهنية كالسمن أو الزيت، وبعد التسخين، نضيف قطع الفراخ، على نار مرتفعة حتى يتحول لونها، وبعدها نقوم بتهدئة النيران لتمام النضج، وفي المنتصف نضيف البصل والفلفل والتوابل من ملح وفلفل وبابريكا ومشروم، حتى تمام النضج.

لتحضير البشاميل، نحتاج إلى ثلاث معالق من الزبدة، ونضيف إليهم ثلاث معالق من الدقيق، وبعد تحميرها ننزل باللبن تدريجًا مع التقليب المستمر، ونضيف رشة ملح وفلفل، ومع قرب انتهاء نضج البشاميل نضيف معلقتين كبيرتين من القشطة.

نسلق المكرونة نصف سليق، وفي وعاء نضع معلقة من الباشميل، ثم طبقة من المكرونة، ونضيف الفراخ، وفي هذه المرحلة يمكن أن نضيف الجبن إذا كنا نفضل ذلك، كما يمكن الاستغناء عن هذه الخطوة.

وبعدها نضيف طبقة المكرونة الأخرى ثم طبقة البشاميل، وفي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة أو حنى احمرار الوجه.