السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بأقل التكاليف.. احصلي على أسهل طريقة لتحضير النجرسكو

نجرسكو
نجرسكو

في كثير من الأحيان تحتاج السيدات إلى الحصول على وصفات سهلة وسريعة، والأهم أنها تكون قليلة التكاليف إذا ما تمت مقارنتها بإعدادها بطرق أخرى، ونحن اليوم بصدد تحضير وجبة النجرسكو، أو المكرونة الباشميل بالفراخ بدل اللحم، وهي تعطي نتائج جيدة، وطعم أفضل أيضًا.

 

نحتاج لتحضير النجرسكو:

400 جرام من الفراخ

كيلو ونصف من اللبن

3 ملاعق من الدقيق

كيلو من المكرونة 

3 ملاعق سمن 

ملح

فلفل

بابريكا

بهارات فراخ 

توم بودر

2 بصلة متوسطة 

فلفل أخضر 

فلفل ألوان 

مشروم

الطريقة:

أولًا: نقوم بتحضير الفراخ وذلك بعد غسلها جيدًا بالماء والملح والخل والدقيق، مع مراعاة أن يتم تقطيع الفراخ بشكل سميك نسبيًا عن تقطيع البانية، كما يمكن أن نستخدم فيها بواقي الفراخ القديمة ونستخدم فيها نفس الطريقة، بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا.

في وعاء على النار نقوم بإضافة مادة دهنية كالسمن أو الزيت، وبعد التسخين، نضيف قطع الفراخ، على نار مرتفعة حتى يتحول لونها، وبعدها نقوم بتهدئة النيران لتمام النضج، وفي المنتصف نضيف البصل والفلفل والتوابل من ملح وفلفل وبابريكا ومشروم، حتى تمام النضج.

لتحضير البشاميل، نحتاج إلى ثلاث معالق من الزبدة، ونضيف إليهم ثلاث معالق من الدقيق، وبعد تحميرها ننزل باللبن تدريجًا مع التقليب المستمر، ونضيف رشة ملح وفلفل، ومع قرب انتهاء نضج البشاميل نضيف معلقتين كبيرتين من القشطة.

نسلق المكرونة نصف سليق، وفي وعاء نضع معلقة من الباشميل، ثم طبقة من المكرونة، ونضيف الفراخ، وفي هذه المرحلة يمكن أن نضيف الجبن إذا كنا نفضل ذلك، كما يمكن الاستغناء عن هذه الخطوة.

وبعدها نضيف طبقة المكرونة الأخرى ثم طبقة البشاميل، وفي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة أو حنى احمرار الوجه.

النجرسكو المكرونة باشميل فراخ طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا