وزير خارجية المغرب: السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء اليوم، أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان.

ودخل فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر من عين المكان، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

ومازالت سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الطفل ريان فاقدًا للوعي لكنه ما زال حيًا، وحت إشراف فريق طبي في عين المكان والحشود البشرية تكبر وتدعو الله له، وذلك بعد إخراجه من داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي، وكانت تنتظر سيارة إسعاف وطائرة إخلاء طبي تمهيدًا لنقله للمستشفى، وفقًا لوسائل إعلام مغربية.

وانتهى فرق الإنقاذ لإخراج الطفل «ريان» من فتحة النفق، عصر اليوم، بعدما فرغ فريق الحفر من عمله.

ووصلت سيارة إسعاف تقل والدي ريان إلى موقع العمل، استعداداً لإنقاذ الطفل.

وسقط ريان في بئر عميق في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب الثلاثاء، ثم انتشرت مقاطع فيديو، الخميس، ظهر فيها وهو ما زال يتحرك بشكل طفيف، مما أنعش آمالا واسعة بإخراجه وهو لا يزال على قيد الحياة.

وذكرت تقارير صحفية في المغرب، ظهر السبت، نقلا عن مصادر في فرقة الإنقاذ، أنه لم تعد ثمة صور حديثة لريان، لأن وجهه لم يعد في الجهة المقابلة للكاميرا، قائلا إن هذه الاستدارة عرقلت رصد مؤشرات وضعه الصحي.