السجن سنة لربة منزل اعتدت على حماتها بـ«الساطور» في المنصورة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، ربة منزل بالسجن سنة ، قامت بضرب حماتها بالساطور وإصابتها في مركز دكرنس.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار علي أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وقرر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية في عام 2021، إحالة “س . ع 39 سنة” ربة منزل مقيمة بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس، لاتهامها بالشروع فى قتل أم محمد . ع .س 70 سنة ربة منزل، والدة زوج المتهمة عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتلها وأعدت لذلك ساطورًا، وتوشحت بغطاء وجه متوجهة إلى مسكنها والذى أيقنت سلفا وجودها به، طارقًة باب مسكنها وتحايلت عليها للدلوف إلى الداخل وما أن ظفرت بها منفردة وسنحت لها الفرصة مستديرة عنها المجنى عليها مولية لها ظهرها حتى أشهرت الساطور وضربتها على رأسها، قاصدة قتلها، إلا أنها قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه إلا وهو مداركة المجنى عليها بالعلاج.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول سيدة مسنة، تعانى من تهشم رأسها نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال السيدة أكدت أن هناك سيدة طرقت باب المنزل، وبعد أن فتحت لها وجدتها منتقبة، فانهالت عليها بالساطور، وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن تورط زوجة ابنها فى الحادث.

تم القبض على المتهمة، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الجريمة وقيامها بالتوجة إلى مسكن حماتها فى الليل، والإستعانة بالساطور الخاص بزوجها الذى يعمل جزارا، واتجهت إلي منزل حماتها وانتظرت انتهاء حماتها من أداء صلاة الفجر وتعدت عليها بالساطور بأكثر من طعنة وذلك لخلافات بينهما