المغرب يسجل 35 وفاة و2067 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، تسجيل 35 حالة وفاة و2067 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة المغربية، في منشورها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 1.146.041 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 15.575 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من 3987 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.099.675.

ولفتت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 14.981 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.710.139 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.