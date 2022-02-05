باحثون: الجرعة الثالثة للقاح تقلل خطر الوفاة بكورونا بنسبة 93%

أظهرت أخر البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا، انخفاض خطر الوفاة من فيروس كورونا بنسبة 93.4 % منذ الصيف الماضي.

وتظهر البيانات الحديثة أن اللقاح يخفض معدل الوفيات كما أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط، قلت نسب الوفاة بينهم بنسبة 81.2 % مقارنة بالأشخاص غير الملقحين، وفقًا لما ذكره موقع «thesun» البريطاني.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الجرعات المعززة تقلل وفيات فيروس كورونا بنسبة 93٪، حيث نظر الباحثون، في 70 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل وسلالته المختلفة في إنجلترا بين يوليو وديسمبر 2021.

باحثون: معدلات الوفاة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير

كما أظهرت دراسة جديدة من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا كانت أقل باستمرار عبر جميع الفئات العمرية لأولئك الذين يتناولون جرعة إضافية.

وأكد الباحثون أن المعدلات بين الأشخاص الذين تلقوا جرعتين بدأت في الارتفاع في نهاية العام الماضي، حيث ارتفعت من 92.0 حالة وفاة لكل 100 ألف في أكتوبر إلى 221.1 في نوفمبر و367.7 في ديسمبر.

ووجد البحث أيضًا أنه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، كانت معدلات الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح مماثلة لتلك الخاصة بالأشخاص غير المحصنين، خاصةً بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنًا، ربما كان هذا بسبب طول الفترة الزمنية منذ أن تلقى الأشخاص الجرعة الأولى، مما أدى إلى ضعف الحماية من التطعيم السابق.

في دراسة سابقة أكد عدد من الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض " CDC"، أن تسع وفيات لكل 1000 حالة سببها سلالة أوميكرون، مقارنة بـ 13 حالة وفاة لكل 1000 حالة خلال انتشار متغير الدلتا و16 حالة وفاة لكل 1000 حالة خلال الزيادة المميتة في الشتاء الماضي.