السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 أشقاء بتهمة قتل طالب حاول إنقاذ طفل صدمه تروسيكل بالمنوفية

محكمة
محكمة

قضت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن المؤبد لثلاثة أشقاء قتلوا طالبا حال محاولته إنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع، وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل، اعتدى السائق على المجنى عليه.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع حازم حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ومقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع، وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه  فلقي مصرعه في الحال، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية المؤبد لثلاثة أشقاء مدير أمن المنوفية

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وائل لطفي

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