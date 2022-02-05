إخماد حريق بشقة سكنية فى الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق هائل داخل شقة سكنية بالوراق، دون وقوع إصابات، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارة حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع المعهد ناصية الشارع معهد الأبحاث، تيودور بلهارس- الوراق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.