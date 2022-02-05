تسلم 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان فى بنى سويف

أثني الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، على الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به جمعية الأورمان، لما تتمتع به من تاريخ عريق ورصيد كبير في مجال الخدمة المجتمعية الحافل بالإنجازات والأعمال الرائدة في الجوانب الخيرية والإنسانية، والذي يمثل إضافة كبيرة تسهم بشكل مميز في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كل الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة من الركائز الأساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال لمناقشته تقرير أعده مدير جمعية الأورمان في مجال توفير الدعم العيني من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية في المناطق والأماكن الأكثر احتياجاً، ضمن خطة الاستعدادات المبكرة التي تنفذها الجمعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي كان المحافظ قد وجّه التنفيذيين المعنيين رؤساء الوحدات المحلية والتضامن بتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة بتوفير ما يلزم من إجراءات وتيسيرات لتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع على المستحقين من تلك الجهود.

وأوضح أمام أحمد أمام، مدير الجمعية أنه تم بالفعل وصول أول قافلة غذائية تضم 5000 كرتونة مواد غذائية لبدء تخزينها تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أن الأورمان تعد أول جمعية تقوم بتسلم وتخزين الكراتين في مصر، وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجمعيات القاعدية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة حسب قواعد بيانات بالمستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم على مستوى المحافظة.

وفي سياق آخر، صرًح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك قد وصل إلى واحد مليار و837 مليون و366 ألف جنيه حيث استفاد منها 13 ألفا و791 مشروعا، ووفرت 21 ألف و769 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يناير 2022.