مصرع شخص وإصابة 23 فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل فى المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 23 آخرون، فى حادث تصادم بين أتوبيس قطاع خاص وسيارة نقل محملة بالطماطم، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب بوابة الرسوم بحوالى 15 كيلو، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد، بحدوث تصادم بين سيارة رقم 497 ن ى د إتوبيس خاص بشركة وسيارة نصف نقل رقم 2369 ن م س الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب بوابة الرسوم بحوالى 15 كيلو.

وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخصًا ووفاة آخر من محافظات مختلفة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتقديم جميع الرعاية المجانية والمساعدات الخاصة من مديرية التضامن الاجتماعي وتقديم الرعاية الصحية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمت إزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.