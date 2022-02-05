ضبط 28639 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" في ضبط 28639 قضية تموينية متنوعة، وغلق 22722 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 5532 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (29925) أرجيلة، وضبط عدد (230949) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (229816) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1133) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.