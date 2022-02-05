السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 28639 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" في ضبط 28639 قضية تموينية متنوعة، وغلق 22722 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 5532 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (29925) أرجيلة، وضبط عدد (230949) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (229816) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1133) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فيروس كورونا الإجراءات القانونية انتشار فيروس كورونا مستوى الجمهورية وزارة الداخلية أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ