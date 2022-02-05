السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر فبراير.. غدًا

معاش
معاش

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات فبراير 2022 لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

وتم تقسيم صرف المعاشات لمن يتقاضي إلى شرائح لمن يحصل على معاشه من البريد، حيث تم الانتهاء من الشريحة الأولى التى تتقاضى أقل من 1000 جنيه، وأيضا الشريحة الثانية لأقل من 2000 جنيه، وسيبدأ صرف الشريحة الثالثة غدا الأحد.

وعن قنوات صرف المعاشات، أوضحت الهيئة أنها تتم من عدة جهات ومنها:-

- ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

-الصرف من منافذ البريد المنتشرة فى المحافظات.

- محافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات.

البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

بنك ناصر الاجتماعي.

بنوك القرى.

وأكدت هيئة التأمينات، أنه تم الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية " البطاقة الزرقاء " لبطاقات كارت ميزة مجاناً.

وناشدت هيئة التأمينات، القائمين بالصرف، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أمام مكاتب التأمينات للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة أن  جاري العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته

وأوضحت الهيئة، أن وقت تسليم البطاقة للمستحق لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.

وفى سياق متصل، يواصل بنك ناصر الاجتماعي، صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد بنك ناصر، أنه تم العمل على تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، وذلك بعد تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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