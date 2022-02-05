استمرار أعمال تطهير الترع والمجارى المائية خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار العمل في تطهير الترع والمجاري المائية وإزالة الحشائش عند أفمام الترع خلال فترة السدة الشتوية وتكثيف الحملات لإزالة جميع المخلفات الترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر لمعالجة مشكلة ضعف المياه في نهايات بعض الترع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات بالكفاءة المطلوبة.

وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم قطاعات الري والزراعة والصحة العامة والقضاء على التلوث وما يتسبب فيه من أمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق المستمر والمتابعة مع الإدارة العامة للري لتنفيذ أعمال تطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسخير كافة الإمكانيات من معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف في المقام الأول خدمة أهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط أنه يتم استغلال فترة السدة الشتوية لمتابعة أعمال نظافة وتطهير الترع ونزع الحشائش من المصارف وإزالة العوائق وكافة المخلفات بكافة الترع الرئيسية والفرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الاستمرار في الأعمال للانتهاء من كافة الترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لري الزمامات المقررة.