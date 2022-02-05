السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار أعمال تطهير الترع والمجارى المائية خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط

تطهير الترع والمصارف
تطهير الترع والمصارف

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار العمل في تطهير الترع والمجاري المائية وإزالة الحشائش عند أفمام الترع خلال فترة السدة الشتوية وتكثيف الحملات لإزالة جميع المخلفات الترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر لمعالجة مشكلة ضعف المياه في نهايات بعض الترع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات بالكفاءة المطلوبة.

وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم قطاعات الري والزراعة والصحة العامة والقضاء على التلوث وما يتسبب فيه من أمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق المستمر والمتابعة مع الإدارة العامة للري لتنفيذ أعمال تطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسخير كافة الإمكانيات من معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف في المقام الأول خدمة أهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط أنه يتم استغلال فترة السدة الشتوية لمتابعة أعمال نظافة وتطهير الترع ونزع الحشائش من المصارف وإزالة العوائق وكافة المخلفات بكافة الترع الرئيسية والفرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الاستمرار في الأعمال للانتهاء من كافة الترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لري الزمامات المقررة.

محافظة اسيوط جمهور محافظ أسيوط المواطنين الصحة العامة اللواء عصام سعد موسم أقصى الاحتياجات رؤساء المراكز صحة المواطنين رفع المخلفات الوحدات المحلية المجاري المائية ازالة الحشائش

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ