السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأمن الاقتصادى» يضبط 17 ألفًا و260 قضية فى 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3623 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11 ألفا و979 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 1305 قضايا تموينية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 211 قضية متنوعة، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 142 قضية متنوعة.

الداخلية الامن الاقتصادي

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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