جمعية مرضى الكبد: 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد مجانا لغير القادرين

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين ، علي 2590 مريضا ، وإجراء 440 حالة منظار ، وعمل 266 اشعه فيبروسكان ، واجراء 898 حاله اشعه موجات صوتيه ، وعمل 81 حاله اشعه X RAY واجراء 390 حاله اشعه مقطعيه مجانا لغير القادرين خلال شهر يناير 2022 .

أكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين إجراء 51 جراحة حقن شرياني لاورام الكبد و 77 عملية جراحيه متنوعه بينهم 46 جراحة استئصال مراره بالمنظار و16 جراحات للسمنه المفرطه"تدبيس معدة وجراحة استئصال ورم بالمعده و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحه استئصال زائدة دودية وجراحة استئصال طحال و جراحتان استئصال ورم بالقولون و3 جراحة اصلاح فتق إربي وجراحة استئصال وحمه من الكبد.

أضاف أنه تم إجراء 1399 تحليل طبي لعدد مريضا وتقديم تطعيم فيروس 1367 بي وتقديم علاج متنوع لعدد 965 مريضا من غير القادرين.

كما أعلن التحالف العالمي للالتهاب الكبدي world hepatitis alliance إعادة انتخاب الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين ، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد بإجماع الأصوات في الانتخابات التي أجريت خلال يناير الجارى، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط لمدة عامين في الفترة من 2022 إلى 2024.

كان الاتحاد العالمي لالتهاب الكبد، قد أعاد انتخب ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد، هم الدكتور جمال شيحه، من مصر ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط، والدكتور آليون كوليبالي، من مالي ممثلا لقارة أفريقيا، والدكتورة لين تران من أستراليا ممثلة لمنطقة شرق آسيا وقارة أستراليا.

يعد الاتحاد العالمي لالتهاب الكبد WHA أكبر مؤسسة دولية لمقاومة الفيروسات الكبدية، ومقره بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ويأتي انتخاب الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بعضوية الاتحاد في إطار التكريم الذي يحظى به الدور المصري عالميا.