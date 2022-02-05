السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بإدارة صفحة لترويج وبيع طائرات «الدرون»

ارشيفية
ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط متهم بإدارة صفحة لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً "الدرون".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً "الدرون" مقابل مبلغ مالى كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبإرشاده ضُبط بمسكنه (عدد 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها عدد 6 طائرات بكاميرا وعدد 14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها) وجميعها مُهربة من الخارج، بمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية).. حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية.

وتبين أنه قام بإعداد غرفة سرية بمسكنه وإتخاذها كورشة لإصلاح تلك الطائرات، وقد تم إستهدافها وضبط بداخلها (عدد 4 طائرات درون مُزودة بكاميرات- 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما فى إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما- العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آلياً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبمناقشة المتهمين أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات (كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة) ورشة لإصلاح تلك الطائرات إضافةً إلى قيامه ببيعها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمكتبه المشار إليه، وضُبط بحوزته (طائرة "درون"- عدد 13 طائرة "درون" معدة للإصلاح- عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

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