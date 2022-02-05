رفع 95 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

قامت الجهات المعنية برفع 95 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشارع المصري ومنع استخدام السيارات المتروكة في الجرائم الجنائية.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.