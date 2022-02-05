السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: كلنا ثقة في نجوم الفراعنة باقتناص كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود

هنأ المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الشعب المصري، بعد صعود المنتخب الوطني لكرة القدم  لنهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه المستحق والرائع على منتخب الكاميرون في مباراة اتسمت بالأداء الرجولي والبطولي من جميع لاعبي المنتخب، معربًا عن ثقته التامة في قدرة أبطال ونجوم مصر الكبار على اقتناص كأس الامم الإفريقية.

وقال "مسعود" في بيانٍ له أصدره اليوم، إن نجوم الفراعنة أبهروا العالم كله بأدائهم الماهر رفيع المستوى، مؤكدًا أن هذا الفوز المصري على أسود الكاميرون، أسعد الملايين من الشعب المصري والشعوب العربية الشقيقة، خاصة أن المنتخب المصري هو المنتخب العربي الذي وصل إلى المباراة النهائية أمام منتخب السنغال.

ووجه المهندس أمين مسعود، التحية والتقدير للجهاز الفني لمنتخب الفراعنة والمدير الفني كيروش، معربًا عن ثقته في أن غالبية النجوم المصريين الذين شاركوا في هذه البطولة سيكونون نجومًا عالميين مثل النجوم العالميين محمد صلاح، ومحمد النني، ومصطفى ومرموش في عالم كرة القدم بعد أدائهم رفيع المستوى في هذه البطولة.

وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني ليلتقي في نهائي البطولة بالمنتخب السنغالي.

ونجح منتخبنا الوطنى المصرى فى التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس  الماضي على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي. 

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء غد الأحد، ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة في تاريخه، ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.

على بيان لجنة مرافق المصريين نواب لامم الأفريقية مهن تقدم محمد صلاح

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