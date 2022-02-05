ضبط عاطلين سرقا توك توك من سائقه بالإكراه فى أوسيم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه في أوسيم، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة وأرشدا عن التوك توك المسروق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه شخصين بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بالضرب واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، عن هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.