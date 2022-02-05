السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سويسرا تسجل 33 ألفًا و400 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

سويسرا
سويسرا

سجلت سويسرا 33 ألفا و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 11 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في سويسرا إلى مليونين و364 ألفا و613، والوفيات إلى 12 ألفا و779.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات بالوباء يوم 31 يناير 2022، بواقع 89 ألفا و462، وأعلى حصيلة وفيات يوم 9 فبراير 2021، بواقع 131 وفاة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و375 ألفا و491 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن. 

وتلقى خمسة ملايين و926 ألفا و857 من السكان تطعيما كاملا ضد كورونا، بواقع 12ر69%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتدرس سويسرا رفع جميع القيود، تقريبا، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك إظهار شهادة كوفيد في المطاعم واستخدام الكمامات في وسائل النقل العامة في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه اعتبارا من الخميس ستتخلى سويسرا أيضا عن شرط العمل من المنزل، وتحويله إلى مجرد توصية، بالإضافة إلى إنهاء الحجر الصحي لمن خالطوا مصابين بكورونا.

وقال الرئيس السويسري إيجاناتسيو كاسيس: "إنه يوم عظيم.. هذا اليوم الجميل يمثل بداية مرحلة جديدة في هذه الأزمة الطويلة والصعبة.. وبالتأكيد، هذا لا يعني أن الجائحة قد انتهت ولكننا نرى النور في نهاية النفق".

وبصفتها موطنا للبنوك والكثير من أكبر بيوت تجارة السلع في العالم، بالإضافة إلى منتجي الساعات الفاخرة، تسعى سويسرا إلى تخفيف القواعد واللوائح التي تهدف إلى وقف انتشار المرض الفتاك، وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد.

سويسرا فيروس كورونا كورونا جامعة جونز هوبكنز اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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