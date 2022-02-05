اليوم.. الأهلي يفتتح مشواره في مونديال الأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آل نهيان بنادي الوحدة" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف الإمارات النسخة الـ 18 من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق هي "الأهلي المصري بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبيراي بطل تاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا"، بالإضافة إلى فريق الجزيرة الإماراتي بطل الدولة المستضيفة للبطولة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، وهو يعاني من غيابات عديدة في صفوفه وأبرزها خماسي المنتخب الوطني الذي سيخوض نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، وهم "محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف".

كما يغيب عن صفوف الأهلي عددًا كبيرًا من لاعبيه بسبب الإصابات المختلفة التي ضربت الفريق مؤخرًا، ومنها إصابات طويلة كحالة الثنائي "أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة"، وإصابات عضلية عديدة وأبرزهم "بيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن ومحمود متولي"، بجانب معاناة الثنائي المغربي بدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مضاعفات فيروس كورونا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قد قرر ضم لاعبي الفريق المتواجدين مع المنتخب الوطني، في قائمة الأهلي للمونديال، على أمل اللحاق بمباراة الأهلي الثانية في كأس العالم.

وجاءت قائمة الأهلي بالمونديال كالتالي، "علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد مغربي وعلي معلول في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسيوني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق ووليد سليمان في الوسط، ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر في الهجوم".

وأنهى الفريق تدريباته أمس الجمعة استعداداته لمواجهة مونتيري مساء اليوم، حيث تركزت التدريبات على النواحي البدنية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا لبدء مشوار المونديال، وذلك في ظل غياب موسيماني عن تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين بسبب إيجابية المسحة التي خضع لها فور وصول الفريق للإمارات، حيث سينتظر ظهور نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها أمس، ليقود الفريق اليوم في حال جاءت المسحة سلبية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز اليوم على الفريق المكسيكي من أجل التأهل للدور نصف النهائي للمونديال ومواجهة فريق بالميراس البرازيلي، كما يأمل الأهلي في الثأر من مونتيري الذي واجه الأهلي مرتين من قبل وتمكن من الفوز في اللقاءين، في نسختي المونديال عامي 2012 و2013.