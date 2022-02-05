الإبداع والحرية .. تأملات في مسيرة علي طاولة مكتبة القاهرة الكبري الليلة

تستضيفة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في الخامسة من مساء اليوم، لقاء ثقافي بعنوان "الإبداع والحرية"، تأملات في مسيرة كل من: المترجمة وأستاذ اللغة الفرنسية السابقة بكلية الآداب جامعة القاهرة. وزير الثقافة الأسبق والناقد الدكتور شاكر عبد الحميد، والناقد خالد عبد المحسن بدر.

هذا ويشارك في الشهادات والمداخلات كل من: دكتورة سلمي مبارك، الناقد الدكتور خيري دومة، الدكتور محمد الرخاوي، الدكتور الناقد عاطف معتمد، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق.

والدكتورة أمينة رشيد، كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر سبتمبر من العام الماضي ٢٠٢١، وهي أرملة الناقد الأدبي الراحل الدكتور سيد البحراوي.

صدر للدكتورة أمينة رشيد العديد من الأعمال الأدبية والنقدية، ومن بين ما نشر لها نذكر: قصة الأدب الفرنسي. تشظى الزمن في الرواية الحديثة، الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، ولها في مجال الترجمة: الأيديولوجيا وثائق في الأصول، ميشيل فاديه ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. المكان، رواية، آني إرنو، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. الأشياء، رواية، جورج بيريك ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بيير زيما، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد وسيد بحراوي.

أما الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد٬ كان قد رحل عن عالمنا العام الماضي أيضا٬ عن عمر ناهز 69 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا. ولم تقتصر مؤلفات وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، على تناول مجالات الفن والإبداع من منظور نفسي فقط، وإنما تطرق لتشريح ظاهرة الإرهاب والتطرف أيضا من خلال نظريات علم النفس في كتابه "التفسير النفسي للتطرف والإرهاب".

وفيه يقدم الدكتور شاكر عبد الحميد توصيفا نفسيا للذهنية التكفيرية وسمات المتطرفين النفسية، مشيرا إلى أن عددا من الباحثين يرى أن الإرهابيين يعانون من مشكلات سيكولوجية عميقة، وأنهم عدوائيون، وجامحون، ومختلون، وأيًضا سيكوبائيون (السيكوبائي شخص متبلد المشاعر يقوم بسلوكيات عدائية ضد المجتمع ولا يستفيد من خبراته ومنغلق التفكير بعيد عن المرونة شديد التصلب).

والدكتور خالد عبد المحسن بدر، فله العديد من المؤلفات في مجال علم النفس، نذكر من بينها: كتاب "الهاشمية النفسية"، "استكمال العرفان"، "المهارات الاجتماعية كآليات متعددة الوظائف"، "المرجع في علم نفس الابداع"، "التفكير الناقد"، "مهارات التفكير؛ وغيرها.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة، تتبع قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

تقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.