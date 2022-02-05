السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى يلتقى نظيره الفرنسى فى موسكو.. 7 فبراير الجارى

بوتين
بوتين

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان في موسكو في 7 فبراير الجاري.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "حقًا اتفق بوتين وماكرون على أن ماكرون سيزور موسكو الإثنين القادم، وستجري هنا المفاوضات الروسية الفرنسية والمؤتمر الصحفي المشترك"، مشيرًا إلى أهمية كبيرة لزيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو.

وأضاف أن مفاوضات الرئيسين ستتمحور حول مسألة تقديم الضمانات الأمنية لروسيا، وأوضح: "سيكون بوتين جاهزًا لمواصلة البحث الذي بدأه مع ماكرون أثناء مكالماتهما الهاتفية التي جرت في الأيام الأخيرة، وإخباره بقلقنا وموقفنا من الوضع القائم ومما حصلنا عليه كرد على مقترحاتنا من الولايات المتحدة وحلف الناتو"، مؤكدًا أن الزعيمين قد يتناولان أيضًا العلاقات الثنائية.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في موسكو في 15 فبراير الجاري، مسائل تقديم الضمانات القانونية لأمن روسيا والتسوية في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الجمعة: "في 15 فبراير عام 2022 ستجري في موسكو المفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس".

وأضاف أنه من المتوقع ان يتم خلال هذا للقاء بحث المسائل الحيوية لجدول الأعمال الثنائي والدولي بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقديم الضمانات القانونية وطويلة الأجل لأمن روسيا وتسوية النزاع الأوكراني الداخلي.

وحول احتمال إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إنه أمر ممكن. 

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عنه تصريحه بأن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مضيفًا في الوقت ذاته أنه لا توجد هناك أي اتفاقات بهذا الشأن.

وشدد بيسكوف على أن بوتين جاهز للقاء أي شخص لكنه من الضروري فهم ما الذي سيناقش في هذا اللقاء وما هي نتيجته.

ونقل عن تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إنه يأمل بإجراء لقاء بوتين وزيلينسكي في أراضي بلاده. 

وأشار "بيسكوف" إلى أنه لا يوجد هناك حتى الآن أي موعد لزيارة الرئيس الروسي إلى أنقرة.

لقاء بوتين كرم زيارة الكرملين موسكو بعد مقابلة زيلينسكي للقاء ملين ماكرون ولا تبعد مقابل

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