السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

297 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 فى يومه التاسع

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن اليوم التاسع لفعاليات دورته 53 الجمعة  4 من فبراير  شهد دخول 297 الف زائر  
محققا كثافة جماهيرية ضخمة ويعد الاعلى فى عدد الزوار منذ انطلاق الفعاليات حيث تزامن مع بداية اجازات نصف العام الدراسي ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال التسعة ايام الاولى إلى قرابة المليون زائر مما يؤكد حضورا متميزا ومجسدا لارتفاع مؤشر الوعى الجمعى وادراك اهمية المعرفة فى تنمية وتطوير المجتمع .

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معرض الكتاب

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"،  ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

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معرض الكتاب


كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.

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معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية نظ ارات 3D

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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