الشئون الدينية التونسية: مساعٍ مع السعوديّة لتذليل صعوبات الحجاج التونسيين

أكد وزير الشؤون الدّينية التونسية إبراهيم الشائبي أن هناك مساعي حثيثة مع المملكة العربية السعوديّة لتذليل بعض صعوبات الحجاج التونسيين، موضحا أنّهم كانوا دائما خير سند لمعتمرينا وحجاجنا.



وقال الشائبي - خلال رئاسته للجنة الحجّ والعمرة - إن اجتماعه مع وكالات السفر يهدف للاستماع إلى مشاكلهم والتشاور معهم لإيجاد الحلول الملائمة لها، داعيا إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف، مؤكدا أنّ الواجب الوطني يقتضي منهم مراعاة ظروف المعتمر التونسي.



وذكرت الوزارة - في بيان - أن الشائبي أشرف على اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة خصّص لمتابعة سير موسم العمرة لسنة 2022، بحضور كل الأطراف المسئولة في التنظيم، ومن ضمنها الاتحاد التونسيّ لوكالات السفر والسياحة والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية.