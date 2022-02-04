بيان عاجل في مجلس النواب بسبب نزيف الأسفلت على طريق «مطروح - سيوة»

تريلات نقل الملح المتهم الأول..

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة التى ينتج عنها خسائر في الأرواح وخسائر مادية، نتيجة للانهيارات المتكررة لأسفلت طريق «مرسى مطروح/ سيوة».

وقالت عضو مجلس النواب في بيانها، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إن أساس المشكلة وتكرارها تتلخص فى سيارات النقل الثقيل والمقطورات والتريلات المحملة بالملح التى تخدم الشركة الوطنية بسيوة، وأن حمولة النقل ثقيلة لا يتحملها طريق مرسى مطروح / سيوة بمواصفاته الحالية وكلما قامت هيئة النقل والكبارى برصف الطريق أو بالترميم تمر التريلات والنقل المحملة بالملح وتتلف الطريق فى أقل من أسبوع، كما أن طريق مطار سيوة الفرعى الذى تم رصفه منذ ثلاثة أشهر إنهار فور مرور تريلات الملح.

وأشارت الجزار، إلى أن الحكومة حاولت حل هذه المشكلة حيث قررت منذ عام إنشاء طريق خرسانى خاص لتريلات الملح والنقل الثقيل (سبب المشكلة) وأسندت الأعمال لجهاز التعمير على سبعة مراحل وكل مرحلة لمسافة 50كم بإجمالى طول 356كم طريق مرسى مطروح / سيوة ، وانتهى جهاز التعمير بإنشاء أول مرحلة بطول 50 كم بمنطقة بير النص ولديهم اعتمادات مالية لمرحلتين وباقى توفير إعتمادات مالية لـ4 مراحل أخرى.

وطالبت توفير الإعتمادات المالية للمراحل الأربعة الباقية المخصصة للطريق الخرسانى لجهاز التعمير، والتزام جهاز التعمير بتحديد موعد نهائى لتسليم الطريق الخرسانى وافتتاحه، والتزام هيئة الطرق والكبارى بإصلاح وترميم الطريق ومنع مرور سيارات النقل والتريلات والمقطورات المحملة بالملح بإستخدام طريق مرسى مطروح/سيوة لحين إنتهاء الطريق الخرسانى المخصص لهم.

كما طالبت “الجزار” هيئة النقل والكبارى تحديد الحمولة الأقصى لسيارات النقل والتريلات والمقطورات التى يتحملها طريق مرسى مطروح/سيوة حسب مواصفاته، وإنشاء ميزان بسكول بمدخل مدينة واحة سيوة وإلزام سيارات النقل والتريلات والمقطورة بالوزن الأقصى المسموح للمرور على طريق مرسى مطروح / سيوة بما لا يضر الطريق، وإنشاء بوابات رسوم للطريق لمساعدة وزارة النقل فى تكاليف إنشاء الطريق وكنقطة مراقبة لأوزان سيارات النقل والتريلات والمقطورات.

كما دعت عضو مجلس النواب، هيئة الطرق والكباري بتوسيع ورصف طريق السيارات الخفيفة مرسى مطروح \ سيوة، بعد افتتاح الطريق الخرسانى المخصص للنقل.