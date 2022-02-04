الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء»: ورشة عمل للتعريف بكيفية إعادة إدراج متغيرات لمستحضرات التجميل

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية تنظيم ورشة عمل للتعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً أو المصنعة لصالح الغير أو المستوردة. 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم خلال الورشة  التعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً أو المصنعة لصالح الغير، والتعريف بالمنصة الإلكترونية EGY COSM، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها مما يسهل سرعة إنتاج وتداول مستحضرات التجميل. 

وأشارت، إلى أن هذه الورشة تأتي  في ضوء تبني الهيئة  لسياسات التحول الرقمي، و ميكنة خدماتنا، والعمل بنظام الإدراج، وفي إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم المستمر للشركات وصناع مستحضرات التجميل بمصر، ومواكبة التطورات العالمية الحديثة بشكل مستمر، وخاصة في مجال الرقابة على المستحضرات التجميل؛ بما يضمن توافر مستحضرات التجميل، مع ضمان جودتها وفاعليتها وأمانها. 

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بتقييم أنظمة إغلاق العبوات الصيدلانية المختلفة وفقًا لمتطلبات FDA, EMA, WHO وأحدث الدساتير العالمية لضمان تقديم ملف CTD بنجاح.

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأحد الموافق 20 فبراير، ولمدة يومين بإحدى فنادق القاهرة.

هيئة الدواء المصرية مستحضرات طبية ورشه عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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