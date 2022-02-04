الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد فاضل: مكتبة ومسرح المدرسة ساهما فى تكوينى الثقافى والفنى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن بعض المعلمين فى مدرسته الابتدائية والإعدادية لعبوا دورًا هامًا فى تقديمه لقصص الأنبياء، إضافة إلى مكتبة المدرسة التى قرأ فيها مسرحيات شكسبير.

وأضاف "فاضل"، خلال ندوة "عصر من الإبداع" بالقاعة الرئيسية ببلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٣، أن الإذاعة واستماعه للمسلسلات الإذاعية شكلت مخيلته الإبداعية، مشيرا إلى أنه بدخوله المدرسة الثانوية شارك فى مسرح المدرسة كما كون فرقة مسرحية هواة هو زملائه وكان يعرضون أعمالهم فى الملاجئ.

وأشار فاضل، إلى أن مكتبة البلدية فى الإسكندرية أيضًا لعبت دورا كبيرا فى تكوينه الفنى.
وقال المخرج الكبير محمد فاضل، إن الرئيس جمال عبدالناصر منحه ١٠٠ جنيه وبعثه للدراسة إلى ألمانيا بسبب أول مسلسلاته التى أخرجها وهو "القاهرة والناس".

ولفت إلى أن معرفته ولقاءه بالفنانة فردوس عبدالحميد يعودان إلى متابعته المستمرة لطلبة المعهد العالى للفنون المسرحية وقتها كان اللقاء الأول.

من جانبها، أكدت الفنانة فردوس عبدالحميد أن موقف الفن من هوية مصر وتقديم أعمال فنية يدعو للكرامة والأخلاقيات ويعود إلى موقف الدولة المصرية من ذلك، وأن جميع هذا الجيل من الفنانين من أبناء جيلها، ومحمد فاضل فنانان مثقفان، وهو ما انعكس بالتبعية على حالة الفن المصرى الذى كانت خير ممثل للقوة الناعمة المصرية وقتها.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

ويواصل المعرض فعالياته حتى يوم الإثنين المقبل.

المخرج الكبير محمد فاضل المعلمين فى مدرسته الابتدائية لقصص الانبياء مكتبة المدرسة التى قرأ فيها مسرحيات معرض القاهره الدولي للكتاب مسرح المدرسة

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وائل لطفي

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