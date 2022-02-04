الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرق الإنقاذ تبدأ في تركيب أنابيب لإخراج الطفل المغربي ريان

تركيب أنابيب لإخراج
تركيب أنابيب لإخراج الطفل المغربي ريان

أعلنت فرق الإنقاذ، اليوم، البدء في تركيب الأنابيب المعدنية للوصول إلى مكان الطفل ريان العالق في البئر. 

قال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة. 

وذكر المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج أن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا «نقوم بإمداده باستمراره بالأوكسجين».

وتابع: «نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة».

وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددا على التزامه العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة ريان.

-‏‏ البئر العالق الانابيب المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

فرق الإنقاذ المغربية تجرى حسابات الحفر اليدوى للوصول إلى موقع الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ