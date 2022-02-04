فرق الإنقاذ تبدأ في تركيب أنابيب لإخراج الطفل المغربي ريان

أعلنت فرق الإنقاذ، اليوم، البدء في تركيب الأنابيب المعدنية للوصول إلى مكان الطفل ريان العالق في البئر.

قال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج أن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا «نقوم بإمداده باستمراره بالأوكسجين».

وتابع: «نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة».

وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددا على التزامه العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة ريان.