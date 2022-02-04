الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تفتيشيةعلى محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمطاعم والتجار التموينيين بالشرقية

حملات تفتيشيةعلى
حملات تفتيشيةعلى محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم

قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وقد اسفرت الحملات عن تحرير محضر رقم ١٨٠٠جنح الحسينية ضد  إ .م .ع صاحب محل جزارة بقرية بالأخيوه  لذبحه لحوم بلديه خارج المجازر الحكومية وتم ضبط كمية مقدارها ( ٨ كيلو جرام) لحوم بلدية، وتم تحرير محضر رقم ١٨٠١جنح الحسينية ضد ع .م .ع صاحب محل جزارة بالاخيوه لذبحه لحوم بلديه خارج المجازر الحكومية وتم ضبط كمية قدرها (٥ كيلو جرام) لحوم بلدية.

كما تم تحرير محضر رقم ١٨٠٢ جنح الحسينية ضد  أ .ح .ف صاحب شادر اللحوم البلدية لذبحه خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية قدرها (٢ كيلو جرام ) لحم ضأن، وتم  تحرير محضر رقم محضر رقم ١٨٠٤ ضد ز .ع .م صاحب مطعم للمشويات بشارع النافورة بندر الحسينية لذبحه لحوم ضأن خارج المجازر الحكومية، و تحرير محضر رقم ١٨٠٣جنح الحسينية ضد أ. ح. ص صاحب محل جزارة بسعود لذبحه لحوم بلديه خارج المجازر الحكومية وتم ضبط كمية قدرها (٧ كيلو جرام ) لحوم بلدية.

كما تم تحرير محضر رقم ١٨١٣جنح الحسينية ضد إ. ع .ع تاجره تموينية بناحيه قرية الملاكين البحريه ، لعدم إعلانها عن وصول وأسعار المقررات التموينية، و تحرير محضر رقم ١٨١٤ ضد س. ع. م صاحبة ومديرة لفرع مشروع جمعيتي بالإخيوه ، تم تحرير محضر لعدم ممارستها التجارة على الوجه الأكمل ومخالفة تعليمات الإدارة، وتحرير محضر رقم ١٨١٥ جنح الحسينية ضد ص .م .م تاجرة تموينية بناحيه قرية ١ بحر البقر لإستيلائها على مبلغ ٤٩٩٢١ جنيه بدون وجه حق.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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