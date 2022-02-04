الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق في الشرقية، اليوم الجمعة، حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من مخدر الحشيش المضبوط بحيازتهما للمعمل الكيماوى واستعجلت التقرير.

ونجحت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات القانونية، في استهداف المتهمين أثناء استقلالهما سيارة "ربع نقل" في منطقة العاشر من رمضان بالشرقية، وضبطهما وبحوزتهما شحنة مخدرات عبارة عن 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 1٫200٫000 مليون جنيه تقريبًا.

مديرية أمن العاشر من رمضان الأمن الوطني هاتف محمول مكافحة المخدرات الامن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر الحشيش مديرية أمن الشرقية العناصر الإجرامية

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