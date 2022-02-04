الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. نظر دعاوى إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية ببورسعيد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر، غدا السبت، محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة، دعاوى  قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى في بورسعيد.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، حسبما ورد بصحيفة الدعوى. 

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.

المواطنين محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مواطنين على المواطنين القطاع العام الجهاز التنفيذي المحتاجين ايقاف التعامل مدينة بورسعيد فتح باب التسجيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق حفل افتتاح أوليمبياد بكين الشتوى 2022

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

«أمطار غزيرة ورياح».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلي في البحرين؟

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»