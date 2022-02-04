الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عمال النظافة جنود مجهولون بمعرض الكتاب لمواجهة الأمطار (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

بمجرد سقوط الأمطار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، المقام بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، هم عمال النظافة بإزاحة المياه لبالوعات الصرف، حتى يتثنى للزوار الدخول دون أي قلق.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت فريدة محمد، عاملة نظافة، لـ"الدستور" إنها تعمل بشكل دائم طوال اليوم في إزالة القمامة، وفي أوقات المطر تعمل هي وزملاؤها على منع تجمع الأمطار في منطقة، الأمر الذي يجعل المواطنين يتعاطفون معهم، خاصة أنهم لا يحتمون من المطر بل يواجهونها، معقبه: "سعيدة بعملي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب".

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيما قال محمد إبراهيم، إن منع تجمع مياه الأمطار هو أمر في غاية الأهمية، منوها: "سعداء بهذا الحشد العظيم من الزوار"

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب


ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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