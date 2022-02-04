حبس 3 نصابين استولوا على أموال المواطنين بالجيزة

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الجمعة، بحبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال جمع تبرعات للدولة بالمخالفة للحقيقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعن التفاصيل تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وجمع التبرعات للدولة بالمخالفة للحقيقة واتخاذ المتهمين لمحافظة الجيزة مسرح لممارسة النصب على الأهالي.

البداية كانت بتلقي بلاغ من مواطن يفيد بتضرره من مجموعة من الأشخاص الإدعاء عملهم بإحدى الجهات الحكومية وطلبهم مبلغ مالى منه للتبرع لإحدى الجمعيات التابعة للدولة - على خلاف الحقيقة - وتمكنوا من الحصول على مبلغ مالي كمقدم من إجمالي المبلغ المطلوب.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بالمعاش، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة بالاشتراك مع (شخصين) بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم حال تردده على المُبلغ وبصحبته (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة)، وتبين أنهما شريكيه فى الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا جميعا بارتكابهم الواقعة.