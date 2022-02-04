الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تلك الحملات أيام الجمع والعطلات الرسمية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة. 

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة أبوحمص، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 35 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتوزيعها كعلف حيواني.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة مباحث التموين ضرب كاميرات محافظ البحيرة التجارة الداخلية الصلاحية الطب البيطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

مسؤول مغربي حول إنقاذ ريان: «المرحلة حساسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

«التعاون الإسلامى» ترحب بتقرير منظمة العفو بشأن الاحتلال الإسرائيلى