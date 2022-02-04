حبس عاطلين بتهمة تصنيع «الفودو والأستروكس» في السلام

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس شخصين - مسجل خطر وعنصر إجرامي -، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع مخدري الفودو والأستروكس وبيعهما للمتعاطين في منطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين- لأحدهما معلومات جنائية- حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من مخدرى "الفودو والإستروكس"– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة– ميزان حساس –أدوات ومواد تصنيع المواد المخدرة.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.