الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة تصنيع «الفودو والأستروكس» في السلام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة،  بحبس شخصين - مسجل خطر وعنصر إجرامي -، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع مخدري الفودو والأستروكس وبيعهما للمتعاطين في منطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين- لأحدهما معلومات جنائية-  حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما  كمية من مخدرى "الفودو والإستروكس"– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة– ميزان حساس –أدوات ومواد تصنيع المواد المخدرة.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مدينة السلام الهواتف مديرية امن القاهرة هواتف محمولة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

فرق الإنقاذ المغربية تجرى حسابات الحفر اليدوى للوصول إلى موقع الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ