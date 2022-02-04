حبس متهم بتزوير مستندات حكومية فى منيا القمح 4 أيام

باشرت النيابة العامة بالشرقية، التحقيق مع مسجل خطر بمركز منيا القمح، تخصص في تزوير المستندات الحكومية، عقب ضبطه داخل منزله وبحوزته كمية من المستندات الحكومية المزورة.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير واصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، مُتخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.

وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط خاتم معدني لشعار الجمهورية المقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – 2 أكلاشيه خشبى مقلد منسوب صدوره لجهات حكومية– مجموعة كبيرة من المستندات والأوراق المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"- هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.