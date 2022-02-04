حبس مستريح بسيون 4 أيام بتهمة النصب والاحتيال

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس متهم بالنصب على أهالي مركز بسيون بدعوى توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من 4 مواطنين جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح نصف سنوية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة للاستثمار العقاري، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.