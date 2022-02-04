الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية في سنورس بالفيوم

إزالة 4حالات تعدِ
إزالة 4حالات تعدِ فى المهد على الأراضي الزراعية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، فى إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 8 قراريط.

وأعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتصدي الفوري لحالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير، فقد قامت الوحدة المحلية بقرية  بيهمو، بإزالة 3 حالات تعد في المهد، الأولى على مساحة 3ي قراريط، والثانية على مساحة 18 سهماً، والأخيرة على مساحة 6 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي بإزالة شدة خشبية حول قطعة أرض زراعية بمساحة 4 قراريط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم عن إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة بمساحة تزيد عن 68 ألف م2، ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ19 لإزالة التعديات، التى انطلقت الأسبوع قبل الماضي، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت مدير عام أملاك الدولة، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على مساحة 68131 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية.

وكشف مدير عام أملاك الدولة، بأن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 326 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 12374 متر مربع، وإزالة 280 حالة على أراضي الزراعة بمساحة 49205 متر مربع، وإزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متر مربع، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.

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إزالة 4حالات تعد الأراضي الزراعية الفيوم سنورس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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