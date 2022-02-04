الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

جريدة الدستور

أكدت السلطات الصحية لدى الاحتلال الإسرائيلي أن هناك مخاوف من سرعة انتشار سلالة "BA2" المتحورة من أوميكرون- وهو متحور أيضًا من فيروس كورونا المستجد- محذرة من زيادة عدد المصابين.

وقال جاليا راهاف، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا" الإسرائيلي، إن سلالة "BA2" تنتشر بشكل أسرع من متحور أوميكرون، مشيرا إلى تسجيل نحو 400 حالة إصابة بتلك السلالة خلال الأسبوع الماضي.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 46374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن أعداد الحالات الخطيرة في تزايد مستمر، 1106 حالات حتى الآن. 

أوميكرون كورونا BA2 سلالة إنتشار إسرائيل الصحة الإسرائيلية

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