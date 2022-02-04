بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام صاحب شركة للنقل والسفريات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت التحريات عن أن المذكور يتفق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول على شراء بضائع من تلك الدولة بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد، في مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته، والمسلَّمة له من أحد البنوك، حيث يحصل على قيمة تلك العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني بتلك الدولة بالعملة المحلية، والتي تمثل قيمة البضائع المشتراة بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتي يتم توريدها للبلاد.

ويقوم المتهم المذكور عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، اليوم الجمعة، وبحوزته مبلغ مالى- 2 ماكينة نقاط البيع "POS"، إحداهما خاصة بإحدى الشركات للمدفوعات الإلكترونية، والثانية خاصة بأحد البنوك، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «3 ملايين جنيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.