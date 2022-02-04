استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة رغم سوء حالة الطقس

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، اليوم الجمعة، ولا تأثير للأمطار على حركة السفن والشحن والتفريغ بشكل طبيعى.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج والضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد شهدت المدينة سقوط أمطار علي سواحل الإسكندرية، الأيام الماضية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع نوة المكنسة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.