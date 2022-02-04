الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وسول تنسقان الجهود بشأن القضايا الإقليمية والدولية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو محور السلام والأمن والرخاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجها.


وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين بلينكن وبين نظيره الكوري الجنوبي شونج يو-يونج.


وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال سبل تعميق التعاون بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية كما أدان بلينكن مجددا التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي جاءت انتهاكا لعدد من قرارات الأمم المتحدة.


وأوضح أن بلينكن شدد على أهمية التعاون الثنائي مع اليابان بشأن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية كما شكر كوريا الجنوبية لالتزامها بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 ".
 

وتابع أن بلينكن جدد دعم بلاده الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدتها الإقليمية كما بحث الجهود الرامية لردع روسيا عن القيام بعمل عسكري جديد أو أعمال عدوانية أخرى تجاه أوكرانيا.

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