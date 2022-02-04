مصر فى نهائى الكان.. أرقام قياسية ومكاسب عديدة للفراعنة بعد إقصاء الكاميرون

ببلوغه المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في حصد مكاسب عديدة، وفي تحقيق أرقام قياسية جديدة في تاريخ الكان.



وجاء تأهل منتخب مصر إلى نهائي النسخة رقم 33 من كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه المثير على منتخب الكاميرون – مستضيف البطولة – بضربات الترجيح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.



وسيخوض المنتخب الوطني المباراة النهائية للكان يوم الأحد المقبل على نفس الملعب "أوليمبي"، أمام منتخب السنغال الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.



وأثبت منتخب مصر قوته، وأحقيته في التأهل للنهائي الإفريقي، بعدما نجح في عبور عقبات عديدة في طريقه لنهائي "كان 2021".. فبعد اجتياز دور المجموعات، وجد المنتخب نفسه أمام اختبارات قوية للغاية بمواجهة ثلاثة من أقوى منتخبات قارة إفريقيا "كوت ديفوار والمغرب والكاميرون"، ولكن أحفاد الفراعنة تمكنوا من المضي قدما في مشوارهم بالبطولة، وتخطوا المنتخبات الثلاثة، رغم الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب وحالة الإجهاد بسبب خوض 120 دقيقة في المباريات الثلاث.



ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، متفوقا بفارق لقبين على منتخب الكاميرون الذي حصد البطولة خمس مرات، ثم المنتخب الغاني الذي توج ببطولة أفريقيا أربع مرات.



وبتأهله للنهائي، أصبح منتخب مصر على موعد مع تعزيز رقمه القياسي في حال نجح في تحقيق الفوز على السنغال يوم الأحد القادم، ليصل إلى لقبه القاري الثامن، ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه المنتخب الكاميروني.



وبإقصاء الكاميرون اليوم، أنهى الفراعنة أحلام منتخب الأسود في حصد اللقب السادس في تاريخهم، والاقتراب من الزعامة القارية التي يسيطر عليها المنتخب الوطني.



كما نجح منتخب مصر في الثأر من نظيره الكاميروني، بعد فوز الأخير بلقب بطولة أمم إفريقيا في نسخة عام 2017 في الجابون عقب التغلب على الفراعنة في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.



وحقق المنتخب الوطني رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الكاميرون اليوم، إذ تأهل الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في التاريخ، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى مع منتخب مصر في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية للكان برصيد (9 مرات) لكل منهما.



وفي 9 نهائيات قارية خاضها منتخب مصر من قبل، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.



أما المنتخب الغاني فتأهل لنهائي أمم إفريقيا 9 مرات، ولكنه حصد اللقب 4 مرات فقط أعوام (1963، 1965، 1978، 1982).



ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة أيضا ببلوغ المباراة النهائية للكان، هي الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق البطولة، زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف مبلغ 2 مليون و750 ألف دولار.