الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تجدد تعهدها بمواصلة العمل مع شعب ميانمار لحماية حقوق الإنسان

ميانمار
ميانمار

جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تعهده بمواصلة العمل مع شعب ميانمار لحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية ودعم حركة تشاركية وتمثيلية مؤيدة للديمقراطية لا تستثني أحدا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة- خلال لقاء افتراضي بين بلينكن ونشطاء من ميانمار للاستماع إلى جهودهم الرامية إلى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي في مواجهة العنف الوحشي الذي يرتكبه الجيش منذ الاستيلاء على السلطة قبل عام.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، النشطاء خلال الاجتماع الافتراضي الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة لحل الأزمة في ميانمار، بما في ذلك فرض عقوبات للضغط على النظام لإنهاء انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً وإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية.

وأشار بلينكن إلى الفظائع التي ارتكبها الجيش، مشددا على الضرورة الملحة لمحاسبة المسؤولين.

وعلى صعيد آخر،  ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن تمنح الصفقة النووية إيران قدرة لتخزين وقود كاف لصنع قنبلة نووية في أقل من عام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تتوقع أن الصفقة النووية التي يعمل على إعادة إحيائها، ستجعل إيران قادرة على تخزين ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعم اتفاق 2015".

وذكر المسؤولون إن "مسؤولي الإدارة خلصوا في أواخر العام الماضي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير لإعادة إنشاء ما يسمى بفترة الاختراق لاتفاقية 2015 التي تبلغ 12 شهرا تقريبا"، وشددوا على أنه "يجب التوصل إلى اتفاق معدل قريبا، لإتاحة الوقت الكافي للولايات المتحدة وحلفائها للرد على التعزيز النووي الإيراني".

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة ترى أن برنامج إيران النووي متقدم للغاية لاستعادة الهدف الرئيسي لاتفاق 2015".

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