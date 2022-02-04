الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار من ثروته خلال ساعات

زوكربيرج
زوكربيرج

خسر مارك زوكربيرج 29 مليار دولار من صافي ثروته الخاصة، يوم الخميس، مع تسجيل سهم شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" انخفاضا قياسيا في يوم واحد.

 

وانخفض سهم "ميتا" بنسبة 26% ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد.

 

وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

 

ويملك زوكربيرج نحو 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم "فيسبوك".

 

وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زوكربيرغ المركز 12 في قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش أمباني وجوتام أداني.

 

 وعلى صعيد آخر، علق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج،  في وقت سابق على الاتهامات التي تلاحق منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، مؤكدًا أن الادعاءات الأخيرة التي طالت "فيسبوك"، مجرد محاولة لبناء صورة  زائفة عن الشركة.

 

وكتب "زوكربيرج"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعتقد أنه يجب التدقيق في أعمال المؤسسات الكبيرة، وأنا أُفضِّل أن أعيش في مجتمع تكون هذه العمليات موجودة فيه على العيش في مجتمع يخلو من التدقيق في أعمال هذه المؤسسات"، مضيفًا: "النقد بحسن نية يساعدنا على التطور".

 

وتابع قائلًا: "لكن وجهة نظري هي أن ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".

 

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الإثنين، عن وثائق سربتها الموظفة السابقة في "فيسبوك"، "فرانسيس هوغن"، عن إخفاقات موقع التواصل الاجتماعي، بشأن المحتوى كانت أكثر من مجرد أخطاء بسيطة، وبحسب الوثائق، كانت إدارة "فيسبوك" على علم بهذه الإخفاقات لسنوات لكنها لم تفعل شيئًا يُذكر.

خلال مليار دولار وكر ساعات دولار خلال ساعات يخسر دول زوكربيرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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