الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حازم إمام: لدينا ثقة فى عودة اللاعبين بالكأس

حازم إمام
حازم إمام

وجه الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأمين سر لجنة شباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم بعد التأهل إلى النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وقال حازم إمام: لدينا ثقة كاملة في عودة لاعبي المنتخب بكأس البطولة فهم الأجدر بالحصول   على كأس البطولة إن شاء الله، مشيرا إلى أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل وأداء جيدا وأحييهم على ذلك.

 

وأكد حازم إمام، أن  منتخب مصر قدم عرضًا مميزًا بأداء رجولي أمام الكاميرون.

 

وأعرب إمام عن سعادته بالروح الحماسية والأجواء الاحتفالية التي شهدها من جماهير منتخب مصر.

حازم إمام اتحاد الكرة مجلس النواب كأس الأمم الأفريقية المنتخب منتخب مصر

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قيمة مصر

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