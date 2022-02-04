اليوم سفيرة كوبا بالقاهرة تفتتح معرض مسابقة الكاريكاتير الدولية في نسختها الأولى

تفتتح السيدة تانيا أجيار فرنانديز سفيرة دولة كوبا في القاهرة، والفنان التشكيلي محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، داخل أروقة متحف الكاريكاتير بقرية تونس بمحافظة الفيوم، معرض مسابقة الكاريكاتير الدولية في نسختها الأولى، والتى تأتي تحت عنوان "الزهور"، وينظمه مركز الفيوم للفنون بالتعاون مع مدونة إيجيبت كارتون، ويتواصل فعالياته حتى الخامس عشر من فبراير، ويشارك في حفل الافتتاح نخبة كبيرة من فنانى الكاريكاتير والاعلاميين وكوكبة من محبي فن الكاريكاتير.



وفي هذا الإطار يؤكد الفنان فوزي مرسي، مدير المسابقة: أن معرض "الزهور" يهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي، والاهتمام بالزهور، والمساحات الخضراء، وحث المواطنين للحفاظ على البيئة في مواجهة التلوث البيئي، وهو ماعبرت عنه لوحات الفنانين المشاركين بشكل ساخر.



وحول عدد المشاركين والدول التي يمثلونها أشار "مرسي" إلى أن المسابقة استقبلت مايزيد على 900 عملاً فنياً، بأنامل 404 فنانا، يمثلون 63 دولة، واختارت لجنة التحكيم والتى تشكلت من سيلفانو ميلو من البرازيل، أيمن الغامدي من السعودية، ناصر جعفري من الأردن، أجيم كراسنيكي من كوسوفو، داريوش دابروفسكي من بولندا، الأعمال الفائزة والمشاركة بالمعرض والتى تضم نحو 236 عملاً كاريكاتيرياً، لنحو 210 فنانا، من 60 دولة عربية وأجنبية.

وحول فعاليات الاحتفالية يشير إبراهيم عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون أنها تتضمن إلى جانب المعرض الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان العالمي الراحل محمد عفت رئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير الدولي ( فيكو مصر)، وافتتاح معرض للبورتريه الكاريكاتيري بعنوان "في حب عفت"، يضم أكثر من 30 بورتريه كاريكاتيري للفنان الراحل من إبداع 30 فناناً، من مختلف دول العالم، كما سيتم عرض مجموعة من الأعمال الفنية بريشة الفنان العالمي الراحل محمد عفت.

ويضيف عبلة أن هناك أيضا ندوة عن الفنان محمد عفت وقراءة في أعماله، يشارك فيها الفنان سمير عبد الغني، والكاتب عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير والفنانة رغداء جواد حجازي.

يشار إلي أن "مركز الفيوم للفنون"، أسسه الفنان محمد عبلة، في قرية تونس بالفيوم، والتي حولها الفنانون إلى مزار سياحي وقرية حرفية يتميز أهلها بصناعة الفخار.

والفنان محمد عبلة درس التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام ١٩٧٧. ثم درس النحت في كلية الفنون والصناعات بزيورخ - سويسرا ١٩٨١. وعمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية لمدة سته شهور ١٩٩٠. وأستاذ زائر للفنون مدرسة أوربرو السويد. وعاش لفترات في أسبانيا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا. وأقام معارض فنية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد.

