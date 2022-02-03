الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الهيئات والقطاعات التابعة لها

الاجراءات
الاجراءات

قالت مصادر في وزارة النقل، إنه سيتم التأكد من التزام كافة الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة. 

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيتم التأكد من تنفيذ تعليمات الوزير بشأن الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل الهيئات، حيث أن هناك تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل مقر الهيئات والاجتماعات. 

وأوضحت المصادر أن أغلب الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل توفر اللقاح للعاملين والموظفين وذلك للتأكد من تلقي كافة العاملين للقاح.

النقل تشديد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالهيئات وتوفير اللقاح الإجراءات الاحترازية النقل تشديد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالهيئات وتوفير اللقاح توفير اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب: المصري قادر على صنع المستحيل.. بلدكم فخور بكم

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

محمد عبدالمنعم رجل مباراة مصر والكاميرون

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان