«النقل» تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الهيئات والقطاعات التابعة لها

قالت مصادر في وزارة النقل، إنه سيتم التأكد من التزام كافة الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيتم التأكد من تنفيذ تعليمات الوزير بشأن الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل الهيئات، حيث أن هناك تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل مقر الهيئات والاجتماعات.

وأوضحت المصادر أن أغلب الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل توفر اللقاح للعاملين والموظفين وذلك للتأكد من تلقي كافة العاملين للقاح.