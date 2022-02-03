الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طلاب في مشاجرة عقب انتهاء امتحانات الإعدادية في الدقهلية

اصابات
اصابات

حرر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بعزبة الحاج خليل مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، محاضر في مركز شرطة طلخا، اتهموا فيه عدد من الطلاب بقرية بطره بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وذلك خلال أدائهم أمتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة القرية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من نقطة تأمين المستشفيات  بوصول عدد من طلاب الشهادة الإعدادية لمستشفى طلخا المركزي،  مصابين بكدمات وكسور وخدوش "ادعاء مشاجرة مع عدد اخر من الطلاب ".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلي مكان البلاغ وبالفحص، تبين وصول عدد كبير من الطلاب الي المستشفي وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتبين أصابتهم بكسور وخدوش وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم. وبسؤال عدد منهم أكدوا تعرضهم للضرب بعد إنتهاء اخر امتحان لمادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية علي يد طلاب يقيمون بقرية بطرة والتي كان بها لجنة الإمتحان وتربصهم بهم عقب الانتهاء من الإمتحان والتعدي عليهم.

وأكد عدد من أولياء أمور الطلاب انهم تقدموا بعدة شكاوي لمديرية التربية والتعليم لنقل لجنة الامتحان لأبناءهم بقرية عزبة الحاج خليل بمدرسة "يوسف حامد الموافي"  بعد تعرض ابناءهم للضرب ولبعد المسافة بين قريتهم وقرية بطره.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 

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طلاب الشهادة الاعدادية طلخا الدقهلية عزبة

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