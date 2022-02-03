تامر حسني يستجيب للنداء.. ويفاجئ طفل مريض بالذهاب إلى منزله

كعادته يلبي نداء أي شخص يحتاج إليه بسرعة البرق، وهذا الذي فعله النجم تامر حسني، منذ ساعات قليلة مع الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي.

وحرصت والدة مصطفى، على توجيه الشكر لحسني من خلال منشور نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت به، :"أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني، لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى وبالصدفه مصطفى اصلاً بيحب تامر حب مش عادي و بيتفرج على أفلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش وافتكر ان دا واحد شبه تامر".

وأضافت: "ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش امعاء ولا معده ولا بنكرياس و لما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أي دوا يعني ألم طول الحياه و مفيش صحه نهائي و دا مأثر على ادراكه، نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في اول الڤيديو قبل المرض ادعوله ارجوكم و ناشدوا معايا كل الجهات المسؤله في دولتنا العظيمه انقذوا مصطفى الموضوع مش سهل و مش اي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات و التكاليف اللي بتتجاوز ٣٦ مليون جنيه الموضوع اكبر من الأشخاص عشان كدا اتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنيه الفاضله و شكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني".

واختتمت حديثها بـ :" شكراً يا تامر على سرعة استجابتك و على كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل انت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني و ينصرك و يسترك دنيا و آخره".